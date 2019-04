Biddulph, i miei piccoli dinosauri

BOLOGNA, 3 APR - Le avventure dei novi piccoli dinosauri alle prese con i primi alti e bassi della vita, raccontate per immagini e parole dall'inglese Rob Biddulph vanno alla conquista della 'Fiera del libro per ragazzi di Bologna' con i due titoli pubblicati da Harper Collins che ha recentemente debuttato nell'editoria per bambini e ragazzi. "Ho trascorso tre mesi a disegnare alieni, dinosauri, astronavi, giraffe per trovare uno stile, il mio, che parlasse ai più piccoli, dai 2-3 anni, che non ci crederete ma possono apprezzare la qualità del disegno" racconta all'ANSA Biddulph che vive a Londra e nel 2015 ha vinto il Waterstones Children's Book Prize con il libro Oops! Si vola! (La Margherita), è stato art director di importanti riviste tra cui l'Observer Magazine, NME e Just Seventeen. Sembrano libri semplici ma in realtà sono molto complessi da realizzare i libri che vengono letti dai genitori ai bambini, spesso prima di dormire. E Biddulph ha una particolare attenzione ai dettagli.