Si Spositalia,220 collezioni da 24 Paesi

MILANO, 3 APR - Duecentoventi collezioni da 24 Paesi del mondo per raffigurare le spose del 2020 sono la straordinaria vetrina di Si Spositalia, la rassegna internazionale del Bridal Fashion che si aprirà nei padiglioni di fieramilanocity dal 5 all'8 aprile. L'eccellenza dell'alta sartoria italiana sarà presente in grande stile con i designer più rappresentativi del settore tra i quali Amelia Casablanca, Antonio Riva Milano, Blumarine Sposa, Enzo Miccio, Galizia Spose, Jillian e Le Spose di Giò, Sul fronte internazionale si registrano nuovi ingressi tra i brand più interessanti del settore bridal come Tony Ward Couture, Rachel Gilbert e Yukinori Morinaga. Per le tendenze si va dall'abito un po' castigato in stile Meghan Markle a quello "Ibiza Style", solare e prezioso con qualche citazione lingerie; i dettagli saranno d'argento e le tiare lasceranno spazio ai cerchietti anni '90.