Paradiso fermato da una laringotracheite

ROMA, 3 APR - "Ragazzi purtroppo dobbiamo rimandare al 4 maggio il concerto di Reggio Calabria. Tommy ha una forte laringotracheite. Ci dispiace tantissimo, non vediamo l'ora di recuperare per essere lì con voi". I Thegiornalisti annunciano sui social lo spostamento della data del concerto di stasera, 3 aprile, a Reggio Calabria per motivi di salute del cantante Tommaso Paradiso. Al momento rimane confermato il live di sabato 6 aprile al Mediolanum Forum di Assago. Le prime avvisaglie della laringotracheite si sono manifestate durante il live di Bari, durante il quale Paradiso, nonostante le difficoltà e qualche interruzione, ha comunque cantato per poi promettere: "Torneremo gratis per i possessori di biglietto, voglio fare un concerto degno". I biglietti acquistati per la data del Love Tour 2019 di Reggio Calabria rimangono validi per la nuova data.