Archive Now Trussardi versione Instagram

MILANO, 3 APR - Arriva la seconda puntata di 'Archive Now' il progetto con cui Trussardi apre il proprio archivio ad alcune delle più interessanti realtà creative italiane per dare uno sguardo contemporaneo alla storia del brand. Dopo la prima fase che ha visto protagoniste Giulia e Camilla Venturini, ad aprile è la volta dell'account Instagram @Checking_Invoices, che, secondo Vogue America, "makes fashion fun again". Dietro il progetto, anonimo, si celano una stylist e una videomaker chiamate a selezionare alcuni capi storici e accessori dell'archivio Trussardi, reinterpretati in una serie di immagini e video con le modelle che indossano tute che coprono loro completamente il viso. Checking Invoices ha anche collaborato alla realizzazione di un accessorio in serie limitata che sarà presto disponibile in selezionati punti vendita e online. Archive+Now continuerà lungo tutto il 2019 con nuove collaborazioni e altrettanti eventi di presentazione per raccontare il nuovo corso del brand.