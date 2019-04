A teatro, tra Dracula, Bergman e Avati

ROMA, 03 APR - Un poker d'attrici come Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman per ''Otto donne e un mistero'' di Robert Thomas e ''Dracula'' di Bram Stoker secondo Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio, tutti a Roma; Francesco Montanari con Gianmarco Saurino e le parole di Italo Calvino in ''Perché leggere i classici'', ancora nella capitale, e ''Pranzo di Natale'' dal film di Pupi Avati con Gigio Alberti, Filippo Dini e Giovanni Esposito, a Firenze; ''Scene da un matrimonio'' di Ingmar Bergman diretto dal russo Andrei Konchalovsky, a Napoli, e ''La lettera'' di Paolo Nani a Torino: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.