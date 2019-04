Griffiths, ecco la Casa sull'albero

BOLOGNA, 2 APR - Una casa sull'albero, dove i bambini sono sospesi, sollevati dalla terra. Un "luogo in cui l'immaginazione può volare, libera" dice all'ANSA l'australiano Andy Griffiths, autore di una divertente serie per ragazzi che è entrata subito ai vertici delle classifiche di tutto il mondo. Realizzata insieme all'illustratore Terry Denton, con la supervisione di Jill Griffiths, la moglie dello scrittore, la serie - di cui in Italia è appena uscito il secondo volume, 'La casa sull'albero di 26 piani' (Salani) - è frutto di un magico team e procede salendo di piano in piano. "In Australia con l'ottavo volume siamo arrivati al piano 104 ma il nostro obiettivo è arrivare a 169 piani" spiega Griffiths alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna con la moglie. Racconta Griffiths che da ragazzo adorava il fantasy, i libri d'avventura e prima di diventare scrittore ha fatto mille lavori: "il cuore di questa serie è la forte amicizia tra i tre personaggi principali anche se litigano a colpi di banane giganti.