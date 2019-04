Mostre, Art deco di Umberto Brunelleschi

MONTEMURLO (PRATO), 02 APR - A 140 anni dalla sua nascista , Montemurlo,(Prato), suo paese natale, omaggia con una mostra Umberto Brunelleschi, pittore e scenografo, considerato uno dei maestri italiani dell'Art Déco. 'La Magia di Umberto Brunelleschi', il titolo dell'esposizione in programma dal 6 aprile al 2 giugno a Villa Giamari. L'iniziativa, si spiega, è un modo per rendere giustizia a Brunelleschi, illustratore di levatura internazionale, la cui opera è stata riportata giustamente alla luce dagli studiosi a partire dagli anni Novanta. In mostra materiali eterogenei per ripercorre, con tagli e spaccati significativi, l'evoluzione del pittore, maturato a Parigi dove frequentò artisti quali André Derain, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso e Gabriele D'Annunzio, e dove nel 1949.