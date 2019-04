Sky Q, si rinnova la sezione bambini

ROMA, 2 APR - Sky è sempre più vicina al mondo dei piccoli e punta a rafforzare, per tutto il 2019, l'offerta per la famiglia. È in arrivo su Sky Q la nuova sezione Bambini completamente rinnovata, per permettere ai bimbi di scoprire i loro contenuti in modo più intuitivo e divertente. In più, grazie alla 'Modalità bambini', attivabile tramite pin, i piccoli potranno navigare liberamente all'interno dell'area a loro dedicata e scegliere i programmi preferiti in modo ancora più sicuro. Inoltre l'app Sky Kids sarà arricchita di giochi e altre novità sono attese per i mesi successivi. Fin dal 2003, Sky - in collaborazione con i maggiori editori tv in Italia - ha proposto ai bambini contenuti sicuri e di qualità, ospitando un'ampia offerta dedicata e ragazzi, introducendo il parental control per bloccare i contenuti non adatti, il Mosaico Bambini per una scelta più intuitiva dei programmi e l'app Sky Kids, la prima mobile tv on demand pensata per loro.