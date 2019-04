ROMA, 2 APR - Nuovo album per la leggenda musicale Carlos Santana: il 7 aprile esce Africa Speaks (Concord Records). Si annuncia come uno degli album più creativi della carriera del chitarrista (già eletto nella Rock and Roll Hall of Fame). Insieme con il leggendario produttore Rick Rubin, Santana e il suo gruppo si sono riuniti a Malibu negli studi Shangri La di Rubin, e hanno registrato un'incredibile sequenza di brani, molto spesso in presa diretta, in un'unica versione senza prove o ripetizioni. Un contributo di particolare effetto nella creazione di "Los Invisibles" è arrivato nella veste della cantante ispanica Buika.