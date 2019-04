Nuovo brano per Tormento insieme a J-Ax

ROMA, 2 APR - Tormento torna a quattro anni di distanza dal suo ultimo lavoro con "Acqua su Marte", per la prima volta accompagnato dall'amico J-Ax. Il brano anticipa il nuovo album di Tormento previsto per l'autunno ed è stato scritto da Tormento e J-Ax insieme a Raige, con la produzione degli SDJM. Il videoclip del singolo sarà disponibile dal 5 aprile alle 15. "Ero davvero piccolo quando ho conosciuto Ax - racconta il rapper -. Correva l'anno 1992 e in una piccola saletta di un centro sociale c'erano gli Articolo 31. Li guardavo con ammirazione, erano tra i primi gruppi ad avere un vero e proprio contratto discografico e si sentiva nell'aria che avrebbero fatto il panico con il loro primo album "Strade di città". A distanza di anni provo la stessa ammirazione per Ax, un artista che è stato in grado di prendere il linguaggio del rap e trasportarlo in un immaginario totalmente italiano. Ad oggi è uno dei pochi artisti del panorama rap con cui so di poter realizzare una canzone senza che l'ego da rapper venga fuori".