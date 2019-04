Hussle, feriti nella calca al memoriale

NEW YORK, 2 APR - Una ventina di persone sono rimaste ferite nella calca quando il memoriale improvvisato in onore il rapper Nipsey Hussle ucciso domenica 31 marzo a Los Angeles si è trasformato nel caos. Non è chiaro cosa abbia provocato il panico nella folla. Il capo della polizia Michael Moore ha smentito notizie iniziali che fossero stati sparati colpi di arma da fuoco. Hussle è stato ucciso in pieno giorno davanti al suo negozio di abbigliamento sportivo a West Southern L.A. Almeno 19 persone sono state ricoverate in ospedale, quattro delle quali in gravi condizioni. Uno dei feriti è stato investito da un'auto e sta lottando tra la vita e la morte. Centinaia di fan si erano radunati nella notte del 1 aprile a celebrare la vita, la musica e l'impegno civico di Nipsey. La polizia ha identificato un sospetto: Eric Holder, 29 anni, di Los Angeles, noto nel mondo delle gang e ora ricercato per omicidio, Holder conosceva Hussle e apparentemente i due avevano avuto un confronto prima della sparatoria.