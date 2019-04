Ori Castellani tornano a Villa Giulia

ROMA, 1 APR - Rubati sei anni fa in una burrascosa notte alla vigilia di Pasqua, in parte recuperati già nella prima fase delle indagini, tornano finalmente quasi tutti a casa da domani, nella sala della Fortuna del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia i gioielli Castellani, capolavori dell'oreficeria d'arte di fine '800. Un bottino principesco, orecchini, spille, anelli e collane per oltre 3 milioni di euro recuperato quasi integralmente, dopo una complessa attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma e condotta dal Reparto operativo del Comando carabinieri. I gioielli, in parte copie di monili etruschi, appartengono alla collezione donata nel 1919 al museo dalla famiglia Castellani, orafi e antiquari romani dell'Ottocento, appassionati collezionisti di antichità. In occasione del sesto anniversario dal furto, il museo e i carabinieri Tpc annunciano la conclusione delle indagini e presentano l'ultimo ritrovamento, una collana d'oro, con smeraldi incisi, rubini, perle.