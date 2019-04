La casa di carta n.3 il 19/7 su Netflix

ROMA, 1 APR - La terza stagione della fortunata serie spagnola La Casa di Carta (La Casa de Papel), scritta da Alex Pina, debutterà su Netflix il 19 luglio. Ad annunciarlo un comunicato della piattaforma d'intrattenimento via Internet. Nelle prime immagini della terza parte si vedono i protagonisti intenti a godersi le rispettive vacanze quando arriva qualcosa a perturbarle ed a riportarli alla realtà dei fatti. "La vacanza è finita" recita infatti il trailer di presentazione. Il professore, Tokyo, Denver, Rio, Nairobi e tutti gli altri. "Tagliata" dalla compagnia di Los Gatos in episodi di durata regolare rispetto alla messa in onda originale, e proposta nei 190 paesi dove arriva il servizio di streaming, La casa di carta è esplosa fino a trasformarsi in fenomeno planetario. Uno delle serie in lingua non inglese più visti sulla piattaforma.