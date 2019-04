In mostra 'L'Ultima cena dopo Leonardo'

MILANO, 01 APR - Il polittico di 16 metri dell'artista Wang Guangyi è arrivato su un cargo dalla Cina: otto tele che per la prima volta vengono esposte in Italia e in Occidente. Con lui anche le due opere di Anish Kapoor; e ancora Robert Longo, Yue Minjun e gli italiani Nicola Samorì e Masbedo (la coppia di artisti multimediali Nicolò Massanza e Iacopo Bedogni). Sei star dell'arte contemporanea reinterpretano da domani alla Fondazione Stelline di Milano con opere tutte rigorosamente inedite l'Ultima Cena di Leonardo. Intitolata "L'Ultima cena dopo Leonardo", la rassegna che inaugura la Milano Art Week, rimarrà aperta fino al 30 giugno. "Dopo Andy Wharol l'Ultima Cena è diventata un'icona della contemporaneità - spiega il curatore Demetrio Paparoni - si sono fatti tanti rifacimenti dell'opera; noi abbiamo puntato sugli inediti, creando anche un dialogo tra Oriente e Occidente".