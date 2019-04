ROMA, 1 APR - Angelo Guglielmi compie 90 anni. Nato ad Arona il 2 aprile 1929, nella sua lunga e attivissima vita è stato critico letterario, direttore della terza rete televisiva, presidente dell'Istituto Luce e infine assessore alla Cultura per il Comune di Bologna oltre che affermato editorialista e prolifico scrittore. Entrato in Rai nel 1955, ha diretto Rai3 dal 1987 al 1994, dando vita a una rete audace e innovativa e creando la 'tv della realtà'. Sotto la sua direzione sono nati programmi come Samarcanda, Blob, Telefono giallo, Quelli che il calcio (ora in onda su Rai2), La tv delle ragazze, Avanzi, Mi manda Lubrano, Chi l'ha visto?, Ultimo minuto e Un giorno in pretura e vengono lanciati personaggi come Michele Santoro, Serena Dandini, Fabio Fazio, Piero Chiambretti, Giuliano Ferrara e Daniele Luttazzi. Sta per uscire la sua ultima fatica letteraria (edita da La Nave di Teseo), 'Sfido a riconoscermi - Racconti sparsi' (più tre saggi su Gadda, che verranno messi appunto in una sorta di "tasca" del libro).