A maggio il nuovo Almodovar con Banderas

ROMA, 1 APR - E' nelle sale in Spagna, non è escluso che si potrà vedere al festival di Cannes e comunque arriva in Italia a maggio il nuovo film di Pedro Almodovar, Dolor y Gloria con protagonista, come una sorta di alter ego, Antonio Banderas nei panni di Salvador Mallo, un regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Il film ruota intorno ad una serie di ricongiungimenti: alcuni sono fisici, altri ricordati. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgente necessità di narrarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza. Nel film c'è anche la partecipazione speciale di Penélope Cruz.