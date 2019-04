Nuovo progetto Art Mapping Piemonte

TORINO, 1 APR - Portare le opere contemporanee di artisti di fama internazionale in luoghi poco conosciuti del Piemonte, ma di grande impatto visivo ed emotivo. E' l'obiettivo del progetto 'Art Mapping Piemonte', promosso da Regione Piemonte, Fondazione Torino Musei e Artissima con il sostegno di Compagnia di San Paolo. "Le grandi opere d'arte nella storia hanno sempre avuto committenti e mecenati, così è per l'arte contemporanea", spiega la direttrice di Artissima, Ilaria Bonacossa. I primi tre lavori sono stati commissionati a Mario Airò, che realizzerà un'installazione sull'altare della chiesa sconsacrata di San Remigio di Parodi (Alessandria), del 1003; Nathalie du Pasquier lavorerà alla torre dell'acqua di Novello (Cuneo) e Zhang Enli affrescherà la chiesetta rurale di Montabone (Asti). "Un vero stimolo per il turismo - dice l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi - grazie anche alla guida turistica annessa al progetto in collaborazione con Gambero Rosso e Artribune".