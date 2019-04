Scala: Debutta Manon versione originale

MILANO, 1 APR - Lunghi applausi ieri sera per il maestro Riccardo Chailly che ha diretto 'Manon Lescaut' di Giacomo Puccini, riproposta per la prima volta nella sua versione originale, quella andata in scena al Regio di Torino nel 1893. Consensi anche per l'interprete José Maria Siri, una Manon voluttuosa, appassionata e volubile e per gli altri interpreti, l'amante Des Grieux (Marcelo Alvarez) e il fratello Lescaut (Massimo Cavalletti). Il pubblico della Scala si è però diviso quando sono usciti il regista 72enne David Poutney, che è inciampato nella buca ma si è subito rialzato ridendo, e soprattutto la costumista Marie-Jeanne Lecca e lo scenografo Denni Seyers. A provocare qualche fischio e 'buu' è stato l'allestimento dell'opera, in stile kolossal, ambientata in una stazione ferroviaria di fine'800.