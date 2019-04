Incassi, Dumbo vince con 3.3 milioni

ROMA, 1 APR - Dumbo di Tim Burton è il re dell'ultimo week end di marzo al botteghino italiano. L'incasso è di 3 milioni 336 mila in 4 giorni con una media di 4000 mila euro su 834 sale. Slitta dalla vetta al secondo posto A un metro da te di Justin Baldoni, che guadagna un altro milione per un totale di 2 milioni 792 mila in 15 giorni. A chiudere il podio un altro debuttante, Bentornato Presidente con Claudio Bisio e Sarah Felberbaum, con 635 mila euro. Altri 3 film hanno cominciato la loro "corsa" lo scorso fine settimana: l'horror The Prodigy - Il figlio del male di Nicholas McCarthy che mette via 260 mila euro e conquista il sesto posto, Una giusta causa (On the Basis of Sex) - di Mimi Leder con Felicity Jones, Justin Theroux e Kathy Bates - che è ottavo con 195 mila euro e il fantascientifico Captive State il film di Rupert Wyatt che chiude decimo con 161 mila euro.