Dumbo domina box office Usa, parte lento

ROMA, 31 MAR - Il "Dumbo" della Disney non sta esattamente prendendo il volo al botteghino nordamericano come gli altri suoi remake di classici animati. La Walt Disney Co. ha dichiarato che il film diretto da Tim Burton ha incassato circa 45 milioni di dollari a livello nazionale contro un budget di produzione di 170 milioni di dollari. È meno della metà di ciò che "La Bella e la Bestia" e "Il libro della Giungla'' hanno incassato al debutto. "Dumbo" ha superato gli "Us" di Jordan Peele al secondo posto con 33,6 milioni di dollari, portando il suo totale a 128,2 milioni nella seconda settimana. "Captain Marvel" è arrivato terzo con altri 20 milioni. Ora è arrivato a guadagnare oltre 350 milioni in Nord America.