In mostra le Erosioni di Casalini

ROMA, 31 MAR - Le Erosioni. Quelle psichiche e quelle materiali, cui siamo esposti e che dalla ''materia povera e inerte di cui siamo fatti'' offrono una possibilità di riscatto nella bellezza. Ma anche nel suo opposto, la rovina e il disfacimento. È il viaggio della nuova personale di Oreste Casalini, dal 14/4 al 5/5 allo SBA Sporting Beach Arte, galleria d'arte contemporanea nata al Lido di Ostia (RM), negli spazi dello storico stabilimento balneare. Dopo alcuni mesi di residenza, proprio lì, sulla sabbia nera e ferrosa che il Mito vuole vide lo sbarco di Enea, per Casalini sabbia, sale marino, acqua o frammenti di legno levigati dal mare sono diventati ispirazione e materia d'arte. Quattro i gruppi di opere che incarnano le sue Erosioni: i grandi Eroi, le Pozzanghere, i Sopravvissuti e Ricostruzioni. Dal 9 al 13/4 l'artista sarà in Atelier al Macro Asilo con una speciale installazione con le sue carte dipinte, e mai esposte, dal 1989 al 2019; e il 4/4 in conferenza/performance collettiva sul concetto di Arte