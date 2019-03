Educazione di Rey, thriller-western

(ANSA) ROMA 31 MAR -#Thriller #Adolescenza, #StoriaDiFormazione, #DenunciaSociale, #Criminalità, #Argentina, #PubblicoGiovane, #OperaPrima e #NoirNonConvenzionale, questi i puntuali hashtag assegnati a 'L'educazione di Rey', film indipendente argentino di Santiago Esteves che sarà distribuito in Italia da Exit Media dal 4 aprile dopo aver preso molti premi. Reynaldo, detto "el Rey" (Matías Encinas) è uno dei tanti ragazzi che vivono nella realtà periferica argentina senza lavoro, soldi e speranze. A un certo punto chiede aiuto al fratello maggiore Josuéper trovare un lavoro e lui lo coinvolge in una rapina da fare insieme per un grosso criminale. E questo con la tacita collaborazione della polizia corrotta. Il silenzioso Rey accetta, ma il colpo alla fine va storto e Josué e il suo giovane complice vengono catturati da una volante della polizia. Non è così per Rey che riesce a fuggire con la refurtiva. Durante la sua fuga cade nel giardino di Carlos Vargas. Tra i due nasce lentamente un rapporto quasi tra padre e figlio.