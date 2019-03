'Storia in piazza', si parla di Utopia

GENOVA, 30 MAR - Tommaso Moro, gran cancelliere dell'Inghilterra di Enrico VIII, si è inventato il nome pensando a una società ideale e perfetta: era un'isola, Utopia. Ou-tòpos, il non luogo. Palazzo Ducale, a Genova, con la sua rassegna 'La storia in piazza' (da giovedì 4 a domenica 7 aprile) non poteva non parlarne, soprattutto in tempi come questi, dove la bella utopia combatte nei cuori di alcuni una battaglia persa contro il becero e snaturato 'buonsenso' dei più. Intanto diciamo: utopia è concetto negativo o positivo? E come la si traduce questa parola antica, con la parola 'sogno'? illusione? E', l'utopia, un ideale oppure non lo è? In molti, in questa edizione di 'La Storia in piazza' tenteranno di concretizzare un concetto che corpo non ha e non avrà mai. Il primo a farlo sarà Luciano Canfora. Proprio lui, autore nel 2014 di 'La crisi dell'utopia. Aristofane contro Platone', aprirà l'evento il 4 aprile alle 18.15 con la sua lectio sul 'Cosmopolitismo'.