Gribaudo presidente Accademia ALbertina

TORINO, 29 MAR - Paola Gribaudo, critica d'arte, editrice, scrittrice, figlia di Ezio Gribaudo, artista, editore e promotore culturale noto nel mondo, è stata nominata dal ministro per l'Istruzione Marco Bussetti presidente dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. A dare la notizia è il direttore Salvo Bitonti che ha ricevuto dal ministero l'ufficialità della nomina. "A Paola Gribaudo, già nostro Accademico d'onore e collaboratrice in vari eventi dell'Albertina - dice Bitonti - invio i miei più vivi complimenti e auguri di buon lavoro!". Paola Gribaudo, 60 anni, laureata in Lettere e Filosofia a Torino, è la prima donna alla presidenza dell'Accademia torinese. Dal padre, che ha sempre seguito da vicino, Paola Gribaudo ha ereditato la passione per il suo lavoro, perfezionandola in continui viaggi in giro per il mondo, tessendo forti rapporti con artisti e intellettuali. Tra questi Botero, Rauschenberg, i premi Nobel Garcia Marquez e Iosif Brodskij.