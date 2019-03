Gran Tour Salone Libro a Torino e Genova

TORINO, 29 MAR - Il Salone del Libro di Torino (9-13 maggio) apre, il 2 aprile, il Grand Tour, percorso che si snoda tra librerie e istituzioni culturali torinesi e della Città Metropolitana, con una tappa anche a Genova, e che vede protagonisti il direttore editoriale Nicola Lagioia e Marco Pautasso, con un ospite a sorpresa, diverso ogni volta. Un viaggio pensato per presentare i temi del Salone tra anticipazioni, progetti e protagonisti, con attenzione particolare alla lingua ospite della 32/a edizione, lo spagnolo, e alla sua letteratura. Promosso con il Circolo dei Lettori, il Grand Tour vede la collaborazione tra i tanti soggetti che operano per promuovere il libro e la lettura, come Colti (Consorzio Librai Torinesi Indipendenti), Biblioteche Civiche Torinesi, Sbam (Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torino) e l'Associazione Abbonamento Musei Piemonte. Il primo incontro, il 2 aprile alla Ele-Usal Escuela de Lengua Espanola de Universitad di Salamnca con il suo direttore è con Monica Rita Bedana.