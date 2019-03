50 vele rosse a Venezia per il clima

NEW YORK, 29 MAR - Cinquanta sfumature di rosso per salvare Venezia dall'acqua. Magazzino for Italian Art, museo e fondazione creati da Giorgio Spanu e Nancy Olnick e la Rappresentanza Permanente italiana all'Onu hanno presentato un'installazione dell'artista americana Melissa McGill che da maggio a settembre, in coincidenza con la Biennale, porterà nella città sulla Laguna un programma di "regate rosse". Cinquanta barche con la tradizionale vela "al terzo", quella che si abbassa per passare sotto i ponti, uniranno veneziani e visitatori in una celebrazione delle tradizioni marinare della Serenissima, ma anche nella consapevolezza delle forze che ne minacciano il futuro di iconica città d'arte sulla linea del fronte del cambiamento climatico. Melissa McGill, che fa la spola con Venezia da trent'anni, ha dipinto le vele nelle 50 sfumature di un colore veneziano per eccellenza, ispirata dai tetti, dai mattoni, dall'arte di Tintoretto e Tiziano.