Tom Hanks verso un film su Elvis Presley

NEW YORK, 29 MAR - Tom Hanks potrebbe vestire i panni del colonnello Tom Parker in un prossimo film su Elvis Presley. Hollywood Reporter scrive che l'attore è in trattativa per la parte nella biopic diretta da Baz Luhrmann per la Warner Bros. Parker era il manager, di origini olandesi, che controllava ogni aspetto della vita di Presley. Il film, che non ha ancora un titolo, parlerà dell'ascesa dell'artista e dell'apice della sua carriera focalizzandosi soprattutto sul suo rapporto con il colonnello (un titolo onorario, ndr) Parker. Il manager conobbe Presley a metà anni '50, all'epoca non aveva neanche 18 anni, ma fu subito colpito dal suo talento. Nei due anni successivi catapultò Elvis sulla scena nazionale facendo di lui un fenomeno.