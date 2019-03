Buscemi è dio pronto a distruggere mondo

ROMA, 29 MAR - Sette giorni per creare il mondo, sette serate per... distruggerlo! Un dissacrante ritratto del paradiso con Steve Buscemi nei panni di dio e Daniel Radcliffe in quelli di un angelo, nell'esilarante serie tv Miracle Workers. In onda su Italia 1 in prima visione dal 2 aprile in seconda serata ogni martedì, lo show è tratto dal libro di Simon Rich "What in God's Name". In vestaglia, pantofole e con la barba incolta, Steve Buscemi è Dio come non si è mai visto prima: impegnato in attività apparentemente insulse e stufo di governare il mondo, ne programma la distruzione. Ora, dopo miliardi di giorni, ha deciso di distruggere tutto! Il tentativo di scongiurarla spetta a Craig (la star di Harry Potter Daniel Radcliffe) e a Eliza (Geraldine Viswanathan) che, nei panni di due angeli incaricati di ricevere ed esaudire le preghiere degli umani, lanciano una scommessa al loro capo: se riusciranno a far innamorare un uomo e una donna l'uno dell'altra, la Terra sarà salva.