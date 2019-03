Fasulo, Sanremo 2020? Tutti alla pari

ROMA, 29 MAR - "Sanremo 2020? I bookmaker danno tutti alla pari". È con una battuta che il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, risponde, nel corso della presentazione del Sanremo Giovani World Tour, sul destino della prossima edizione del Festival, che rumors insistenti vorrebbero affidata al tandem Carlo Conti-Amadeus. "Sarà sicuramente un'edizione importantissima - dice Fasulo - perché legata all'anniversario dei 70 anni. Quel che posso dire - aggiunge - è che Sanremo Giovani sta particolarmente a cuore alla Rai e a Rai1, in una continuità che ha toccato tutti i direttori artistici, in particolare Carlo Conti e Claudio Baglioni". Quanto ai tempi per la scelta di chi guiderà il prossimo Festival, "spero siano rapidi, per iniziare a lavorare. Dobbiamo anche cominciare a preparare il prossimo Sanremo Giovani, che sarà presumibilmente tra novembre e dicembre".