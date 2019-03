Cairo, Giletti resta a La7? "Vedremo"

MILANO, 29 MAR - "Vedremo, non ho ancora annunci da fare". Così Urbano Cairo, rispondendo a chi gli chiede se Massimo Giletti resterà a La7. "Abbiamo un buon rapporto, ci vediamo ogni tanto", aggiunge Cairo a margine della seconda giornata dell'Rcs Academy business school in riferimento alla cena a Roma di qualche giorno fa. "Ogni tanto ci fotografano, altre volte no", sorride. Ma è ottimista? "Sono sempre ottimista", conclude l'editore.