Esce il nuovo film di Paolo Zucca

CAGLIARI, 29 MAR - C'è una missione segreta e speciale da compiere: risalire a chi in Sardegna ha comprato la luna. Per questo i servizi segreti americani e italiani inviano nell'isola un agente segreto. Ma prima deve essere addestrato a diventare un vero sardo. Ruota attorno a questa vicenda "L'uomo che comprò la luna", brillante e stralunata commedia diretta da Paolo Zucca (regista de L'Arbitro). Esce dal 4 aprile in tutte le sale della Sardegna e subito dopo nel resto d'Italia distribuito da Indigo Film. Il film è stato presentato in anteprima alla stampa nella sede dell'Ersu di Cagliari. Una trama arricchita di elementi surreali, ironici e poetici. La missione è affidata a un agente segreto americano di origini sarde, Kevin, interpretato da Jacopo Cullin. Completano il cast Angela Molina, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu e Lazar Ristovski, attore di "Underground" di Kusturica. La trama offre lo spunto per dar vita a gag esilaranti e sottolineata da sonorità sarde