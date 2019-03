Universal, diritti milionari a Gilberto

ROMA, 29 MAR - Il musicista brasiliano Joao Gilberto, considerato il 'padre' della bossa nova, ha vinto anche in secondo grado la causa intentata contro Universal Music: lo rende noto il sito del quotidiano Folha de S.Paulo. La sentenza, emessa dalla Corte di appello di Rio de Janeiro, obbligherà la società discografica a pagare royalties milionarie (oltre ai danni morali) all'autore di 'Chega de Saudade' (1959), che non li riceveva dal 1964. Gilberto, 88 anni, si era ridotto in miseria a causa di una "cattiva amministrazione dei propri beni", come sostengono alcuni media locali. Per via dei debiti accumulati, l'anno scorso l'artista fu costretto anche a lasciare il suo appartamento a Leblon, uno dei quartieri più ricchi di Rio, e sua figlia, la cantante Bebel Gilberto, nel 2017 chiese addirittura la sua interdizione giudiziale.