Mappa della metro di New York al MAMbo

BOLOGNA, 29 MAR - MAMbo fermata di The Great New York Subway. A tracciare una linea di collegamento tra la Metropolitana della Grande Mela e il Museo d'Arte Moderna di Bologna è l'ultimo volume scritto e illustrato da Emiliano Ponzi 'La grande mappa della Metropolitana di New York' (MoMA - Fatatrac Edizioni). Un racconto sulla genesi della mappa disegnata nel 1972 dal designer italiano di fama mondiale Massimo Vignelli che ancora oggi, con la sua segnaletica elegante e stilizzata, continua a orientare milioni di viaggiatori in transito sulle 24 linee e 472 stazioni di uno dei più grandi e complessi sistemi di trasporto pubblico nel mondo. Dall'1 aprile al 5 maggio, in occasione di Bologna Children's Book Fair e 'Boom! Crescere nei libri', il Foyer del MAMbo accoglie i visitatori con la riproduzione in legno scala 1:1 della carrozza di testa della metropolitana di New York disegnata da Ponzi, uno degli illustratori italiani più apprezzati, riconosciuti e premiati sulla scena internazionale.