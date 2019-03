MILANO, 29 MAR - Esplosa con le 'The Last Supper' di Andy Warhol, la capacità generativa dell'Ultima Cena viene indagata nella mostra 'L'Ultima Cena dopo Leonardo', ideata e realizzata dalla Fondazione Stelline, aperta dal 2 aprile al 30 giugno. A confrontarsi con il capolavoro di Santa Maria delle Grazie, sei figure chiave della scena artistica contemporanea: Anish Kapoor, Robert Longo, Masbedo, Nicola Samorì, Wang Guangyi, Yue Minjun. La mostra, curata da Demetrio Paparoni, aprirà la Milano Art Week ed è inserita nel palinsesto istituzionale Milano e Leonardo 500, il programma di iniziative e progetti pensati in occasione del quinto centenario della morte di Leonardo.