Jolie nell'universo dei supereroi Marvel

NEW YORK, 28 MAR - Anche Angelina Jolie entra nell'universo dei supereroi Marvel. Secondo Hollywood Reporter, l'attrice è alla stretta finale nella trattativa per un ruolo da personaggio quasi immortale nel nuovo film 'The Eternals', diretto da Chloe Zhao. Anche se non trapelano molti dettagli sulla trama del film, secondo alcune fonti racconta in parte la storia d'amore tra Ikaris, un uomo dotato di energia cosmica, e Sersi, che ama muoversi tra gli essere umani. Non si sa ancora quale sarà il personaggio della Jolie. Per l'attrice questo sarebbe il primo film di supereroi, ma non il primo basato su fumetti. Nel 2007 è stata protagonista di 'Wanted' di Mark Miller. Attualmente la Jolie sta anche lavorando al nuovo film della Disney, 'Maleficent: Mistress of Evil', in uscita nel 2020.