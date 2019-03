Gabry Ponte, brano con Bennato e Thomas

ROMA, 28 MAR - Gabry Ponte torna con un nuovo singolo "Il Calabrone feat. Edoardo Bennato e Thomas", in uscita il 29 marzo per Warner Music. Una fiaba moderna dove il sound elettronico si intreccia con una romantica storia d'amore raccontata da Edoardo Bennato, e dalla vocalità del giovante talento Thomas, già allievo della scuola di Amici. "Faccio un sogno ricorrente sin da quando ero bambino, sogno di volare. Questa canzone mi ha subito colpito perché parla della storia di un volo, un volo bellissimo e a prima apparenza impossibile", ha raccontato Bennato. Un ritorno, quello del dj e produttore Gabry Ponte, che - con all'attivo oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo - lo vede protagonista di un nuovo capitolo del suo viaggio musicale, sempre nel segno dell'originalità e della contaminazione. Attualmente l'artista è in studio di registrazione al lavoro sul nuovo progetto discografico.