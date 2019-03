Milano Arch Week dialoga con Triennale

MILANO, 28 MAR - L'edizione 2019 di Milano Arch Week, la settimana di eventi dedicata all'architettura che si terrà dal 21 al 26 maggio, dialogherà con i temi della XXII Triennale, 'Broken Nature: Design Takes on Human Survival'. Spazio quindi alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo tecnologico, ai fenomeni migratori, alle trasformazioni sociali, che saranno messi in relazione con lo spazio urbano e analizzati attraverso una prospettiva urbanistica e architettonica. Il programma dell'edizione 2019 è ricco di partecipazioni internazionali: tra i nomi che si alterneranno sul palco di Milano Arch Week 2019 figurano i vincitori del Pritzker Prize, il premio di architettura più importante al mondo, Rem Koolhaas e Shigeru Ban, insieme ad altri protagonisti internazionali. Non mancherà uno sguardo sulle trasformazioni che sta vivendo Milano: il nuovo Urban Center, che dal 1° marzo è all'interno del Palazzo dell'Arte, sarà l'epicentro di una riflessione ad ampio spettro sulle principali sfide di Milano 2030.