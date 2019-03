Nuovo sequel per Sex and the City

NEW YORK, 28 MAR - C'è ancora sesso nella città? La risposta potrebbe arrivare presto sul piccolo schermo: una delle più iconiche serie tv degli ultimi 20 anni, Sex and the City di Hbo, sta per avere un sequel che seguirà la vita di Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda ormai oltrepassati i 50. Paramount Television e Anonymous Company hanno acquistato i diritti del nuovo libro di Candace Bushnell, Is there still Sex in the City?, per sviluppare una nuova serie tv. Candace, sex columnist del New York Observer quando divenne famosa, scriverà il copione della puntata pilota e farà da produttrice esecutiva assieme a Liza Chasin Liza Chasin di 3dot Productions e Robyn Meisinger di Anonymous Content. Lo scoop è di Deadline.com. Il libro della Bushnell uscirà il 6 agosto con Grove Press e punterà i riflettori con il solito stile spiritoso, glamour e a volte strappalacrime sulla scena del "dating" a New York per quattro donne ancora belle, esuberanti e sexy, ma che si accingono ad affrontare gli anni della menopausa.