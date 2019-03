Carlucci, vorrei De Filippi a Ballando

ROMA, 28 MAR - "Il mio l'invito a Maria De Filippi come ballerina per una notte a Ballando con le stelle era molto serio. L'ho portato in una busta quando ero nella giuria di Tale e quale, e ho chiesto a Carlo Conti di consegnarla. E' vero che con il suo programma (Amici, ndr) siamo in contemporanea, ma ci sono tante cose che ci potremmo inventare, addirittura un collegamento in diretta, cosa mai successa tra reti concorrenti". Lo dice Milly Carlucci alla presentazione di Ballando con le stelle che torna su Rai1 dal 30 marzo. Tra i concorrenti di quest'anno Suor Cristina, gli ex parlamentari Nunzia De Girolamo e Antonio Razzi, Manuela Arcuri e Milena Vukotic. "E' vero che l'invito a Maria è un'idea promozionale - aggiunge Milly - ma non per Ballando, sarebbe per tutta la tv, per il pubblico". Dall'invito si potrebbe passare presto all'organizzazione di questo'gemellaggio': "La settimana prossima ci telefoneremo con Maria, i miei autori chiameranno i suoi e speriamo che succeda questo piccolo evento", conclude.