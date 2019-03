Ferilli, L'amore strappato storia vera

ROMA, 28 MAR - Sabrina Ferilli torna in tv nel ruolo di Rosa, una donna che lotta "con tutta se stessa per difendere suo marito (Enzo Decaro) e per riavere la figlia Arianna", strappata alla famiglia e, successivamente, data in adozione dopo un errore giudiziario e un'accusa infamante. Il marito di Rosa infatti, finirà in carcere con l'accusa di molestie sessuali nei riguardi della figlia di soli 7 anni, accusa che si rivelerà essere infondata. Una storia - tratta da una vicenda vera - raccontata nella fiction L'amore strappato, in onda su Canale 5 dal 31 marzo in prima serata. La serie è stata presentata alla presenza del cast e dei registi Simona e Ricky Tognazzi dei direttore di rete Giancarlo Scheri e della fiction di Cologno Monzese Daniele Cesarano, del produttore Jeki Production Maurizio Momi e di due degli autori del libro 'Rapita dalla giustizia' (Bur), scritto dalla protagonista ormai più che ventenne Angela Lucanto, con Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri. Nel cast Marco Falaguasta e Primo Reggiani.