Children's Book Fair, mostre e incontri

BOLOGNA, 28 MAR - L'Accademia di Belle Arti di Bologna, luogo di scambio internazionale di saperi e pratiche artistiche, partecipa a Bologna Children's Book Fair 2019 con un proprio stand. E dal 29 marzo anima con diversi appuntamenti il programma di 'BOOM! Crescere nei libri', rassegna-contenitore promossa da Comune di Bologna e Bologna Fiere che raccoglie le attività per bambini previste in città. Per l'edizione 2019 l'Accademia promuove tre mostre: 'Bo it! Immaginando Bologna' e 'Multiple', che raccolgono lavori di illustratori da tutto il mondo, e 'Visto si stampi!', che presenta una selezione delle opere dei migliori studenti di fumetto e illustrazione. Inoltre si terrà in Accademia un programma di incontri con artisti e momenti di confronto con professionisti dell'editoria, aperti a studenti e pubblico. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.