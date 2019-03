Paoli, 19/4 Appunti di un lungo viaggio

ROMA, 27 MAR - Esce il 19 aprile "Appunti di un lungo viaggio", il nuovo doppio disco di Gino Paoli. Il cantautore taglia il traguardo dei 60 anni di carriera con questo nuovo lavoro che raccoglie nuovi brani inediti, con gli arrangiamenti di Danilo Rea, e i suoi più celebri successi rivisitati insieme a tre grandi jazzisti come Rita Marcotulli (pianoforte), Alfredo Golino (batteria) e Ares Tavolazzi (contrabbasso). Ad accompagnare vecchie e nuove canzoni, la Roma Jazz String Orchestra, sotto la direzione del Maestro Marcello Sirignano. Il disco, su etichetta Warner, è prodotto da Aldo Mercurio e Danilo Rea in collaborazione con Parco della Musica Records. "Appunti di un lungo viaggio" sarà disponibile anche in vinile dal 10 maggio. Inoltre, il 12 maggio all'Auditorium parco della Musica di Roma, è in programma "Una lunga storia", un concerto che vedrà sul palco insieme a Paoli, l'Orchestra da Camera di Perugia, in collaborazione con Umbria Jazz, diretta da Sirignano, Danilo Rea, Marcotulli, Golino e Tavolazzi.