Elisa, un sogno lavorare con Tim Burton

ROMA, 27 MAR - L'obiettivo era quello di non stravolgere un classico Disney e allo stesso tempo "renderlo un po' più alla Tim Burton, leggermente gotico, con una punta di dark, ma anche molto struggente". Elisa ha accettato la sfida ed è nella versione italiana del nuovo film Disney live action "Dumbo", firmato dal regista americano e in uscita il 28 marzo, nel quale oltre a prestare la voce alla sirena Miss Atlantis, del Circo dei Fratelli Medici, interpreta il brano "Baby Mine", della colonna sonora, premiata con l'Oscar, del classico del 1941. "Tim Burton è uno dei miei registi del cuore, ed è stato un sogno poter collaborare con lui. Come lo era stato anche con Quentin Tarantino per il film Django Unchained. Tra i miei preferiti ora manca solo David Lynch", racconta l'artista friulana impegnata nel tour "Diari Aperti Tour" e non nasconde di essersi commossa alla prima del film a Roma: "Con Dumbo si piange sempre, da piccoli e da grandi".