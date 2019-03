Cultura inclusiva, ora I libri per tutti

ROMA, 27 MAR - Arrivano "I libri per tutti", un nuovo progetto editoriale per rendere accessibile la lettura a bambini e ragazzi con disabilità e disturbi del linguaggio, ma anche a persone straniere al primo approccio con la lingua italiana e a soggetti di ogni età con fragilità di lettura. Il progetto, promosso da Paideia, che vede per la prima volta quattro gruppi editoriali italiani insieme per la pubblicazione in versione digitale e cartacea di libri basati sulla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA), in cui il testo alfabetico viene trasformato in simboli a cui si aggiunge per entrambi l'audio, sarà lanciato il 2 aprile alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. I gruppi editoriali coinvolti sono DeA Planeta Libri, GeMS Giunti Editore e la Business Unit Ragazzi di Mondadori Libri. Tra i primi titoli: la 'Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza' (Guanda) di Sepulveda, 'I tre porcellini'(De Agostini), 'Perchè il buio è così nero?' (Giunti Kids) di Silvia Serreli.