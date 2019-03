Terence Hill, auguri Trinità 80 anni

ROMA, 27 MAR - Auguri Terence Hill, l'uomo dagli occhi di ghiaccio e dal fisico che sembra non invecchiare mai, spegne 80 candeline il 29 marzo. Nato a Venezia come Mario Girotti, esordisce a 12 anni con "In vacanza col gangster" di Dino Risi. Visconti lo sceglie per la parte dell'ufficiale piemontese nel "Gattopardo", innamorato della, primogenita del principe di Salina; ma la fama internazionale arriva con il nome di Terence Hill a fianco di Bud Spencer, alias Carlo Pedersoli: fra i primi interpreti degli spaghetti-western. Insieme girarono 18 film. L'altro trionfo di pubblico arriva a partire dal 2000: su Rai1 veste i panni di Don Matteo, prete investigatore, un successo da 11 stagioni (in attesa di vederlo nella 12/a forse ultima). Dal 2011 è anche il capo della Guardia Forestale nella fiction "Un passo dal cielo" (fiction che poi ha lasciato ndr) Nel 2018, Hill dirige se stesso in un film Il mio nome è Thomas, pellicola dedicata all'amico Bud alla sua morte disse "Non abbiamo mai litigato"