'Il viaggio a Reims', memorie spettacolo

BOLOGNA, 27 MAR - Dopo una prima tappa al Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara, giunge al Museo della Musica di Bologna la mostra 'Il viaggio a Reims. Memorie di uno spettacolo', in proseguimento delle celebrazioni per il 150/o anniversario della scomparsa di Gioachino Rossini nel 2018. Composta per l'incoronazione di Carlo X Re di Francia, l'opera fu eseguita per la prima volta a Parigi nel Theatre Italien il 19 giugno 1825, poi per la prima italiana al Teatro alla Scala, il 5 novembre 1938, sotto la direzione di Richard Strauss. L'esposizione curata da Giuseppina Benassati e Roberta Cristofori, dal 28 marzo al 5 maggio, celebra la messa in scena di uno spettacolo che, a detta della critica, si distinse tra i più importanti del Novecento: la trionfale realizzazione dell'opera rossiniana affidata a Claudio Abbado, Luca Ronconi e Gae Aulenti, allestita al Comunale di Ferrara nel '92.