Brizzi, ciak a Torino per nuovo film

ROMA, 27 MAR - Con Claudio Bisio e Sergio Rubini protagonisti sono cominciate a Torino le riprese di "Se mi vuoi bene", il nuovo film diretto da Fausto Brizzi. Nel cast anche Flavio Insinna, Lucia Ocone, Nancy Brilli, Gianmarco Tognazzi, Dino Abbrescia, Susy Laude, Lorena Cacciatore, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi e Memo Remigi. Il film è tratto dall'omonimo best seller tradotto in 30 paesi, del regista romano uscito con archiviazione delle accuse dallo scandalo molestie. La sceneggiatura di Herbert Simone Paragnani, Mauro Uzzeo e Martino Coli ed è prodotto da Eliseo Cinema e distribuito nelle sale da Medusa Film. Diego (Claudio Bisio), avvocato di successo con una bella depressione in corso, veste i panni di un buon samaritano pasticcione che, volendo fare del bene ai suoi cari, finisce per devastare la vita a ognuno di loro. Così dopo un fallimentare tentativo di suicidio incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere.