Levante torna con brano Andrà tutto bene

ROMA, 27 MAR - Cantautrice del nuovo pop italiano, Levante torna con un nuovo singolo, dal titolo Andrà tutto bene, in uscita il 5 aprile per Warner Music, primo passo del suo nuovo percorso discografico. Il brano parla di futuro senza memoria, elenca lo spaventoso presente, ma si aggrappa alla promessa che "andrà tutto bene". Quest'estate Levante sarà in tour in alcune delle arene storiche italiane. Questi gli appuntamenti: 10 luglio Fiesole (FI) - Teatro Romano; 11 luglio Cervere (CN) - Anfiteatro dell'Anima; 19 luglio Ostia Antica (RM) - Teatro Romano; 20 luglio Caserta - Belvedere Reale; 6 agosto Lecce - Cattedrale; 9 agosto Reggio Calabria - Castello Aragonese; 18 agosto Riola Sardo (OR) - Parco dei Suoni; 22 agosto Macerata - Sferisterio; 3 settembre Verona - Teatro Romano.