Scala: scambio accuse Sala-Fontana

ROMA, 27 MAR - "Servirebbero persone competenti che spieghino ai rappresentanti della Regione come funzionano i cda": il sindaco di Milano Giuseppe Sala con un post su Facebook ha alimentato nuovamente la polemica sulla Scala e sulla sua collaborazione con gli arabi, dopo che ieri il governatore Attilio Fontana, si era detto stupito dell'ok del consiglio dell'Accademia al progetto di un conservatorio a Riad. E subito il governatore al Forum ANSA gli ha replicato criticando la sua "visione padronale" dei consigli di amministrazione. "Non voglio polemizzare con il sindaco - ha osservato -, anzi voglio collaborare con lui perché abbiamo tante cose da fare e i pizzicotti che ci diamo non portano alcun vantaggio ai cittadini". Sul futuro sovrintendente, Fontana ha detto che parlerà con il suo rappresentante in cda Philippe Daverio, ma a questo punto sembra praticamente impossibile che si arrivi a una conferma di Alexander Pereira, anche solo per un anno.