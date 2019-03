L'autore della Schiappa a Scampia

ROMA, 27 MAR - Jeff Kinney, l'autore della serie bestseller mondiale 'Diario di una Schiappa', che in Italia ha superato i 4,5 milioni di copie, il 29 marzo alle 10.00 sarà per la prima volta a Scampia, a Napoli, per incontrare i ragazzi delle scuole. Ad accompagnarlo ci sarà lo scrittore Francesco Durante che nel 2018 ha tradotto il primo volume della serie Diario di una Schiappa in Napoletano, 'O Diario 'e nu Maccarone', uscito in Italia, come tutti i libri di Kinney, per Editrice Il Castoro. Ad accogliere il papà della Schiappa a Scampia è annunciato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Kinney sarà ospitato dalla preside Olimpia Pasolini nell'Aula Magna dell'Istituto Alberghiero Vittorio Veneto dove incontrerà le classi di tante scuole di ordine e grado diverso. Il ritorno in Italia di Jeff Kinney, che nel 2017 era stato anche ad Amatrice, precede l'uscita in Italia, il 6 maggio, del suo primo libro al di fuori della serie della Schiappa: 'Diario di un amico fantastico. Il giornale di bordo di Rowley Jefferson'.